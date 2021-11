Künftig werden sich wohl häufiger Patienten in Sachsen-Anhalt einen neuen Zahnarzt suchen müssen. Bis zum Jahr 2030 gehen voraussichtlich rund 800 der aktuell 1.400 niedergelassenen Zahnärzte und Kieferorthopäden im Land in Rente. Das besagt eine Prognose der Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV), die für die Sicherstellung der Versorgung mit Zahnärzten zuständig ist. Doch schon jetzt findet sich für jede zweite Praxis kein Nachfolger. Der Versorgungsgrad sinkt laut Vorhersage in vielen Kreisen auf unter 70 Prozent. In der Börde und dem Jerichower Land sackt er demnach sogar auf unter 35 Prozent ab, denn dort sind schon jetzt viele Praxen dicht. Deutlich besser ist die Lage etwa in Dessau und im Landkreis Stendal. In diesen Regionen geht laut KZV erst später ein größerer Schwung Zahnärzte in Rente. Auch in Zukunft wird jeder einen Zahnarzt finden, versichert die Vereinigung. Der Weg wird wohl aber für viele weiter sein.