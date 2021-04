Aber in allen Landkreisen ist mehr als die Hälfte die Zahnärztinnen und -ärzte älter als 55. Sie gehen voraussichtlich in den kommenden zehn Jahren in den Ruhestand – laut KZV durchschnittlich mit 63 Jahren. Sollte es so weitergehen wie bisher, bedeutet das: In zehn Jahren steht Sachsen-Anhalt nicht mehr so gut da. Regional gäbe es zwar Unterschiede, aber das Jerichower Land und die Börde wären dann unterversorgt, prognostiziert die KZV. Für einen Versorgungsgrad von 100 Prozent fehlten "472 zusätzliche Zahnärztinnen und Zahnärzte".