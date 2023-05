Anders als bei Borreliose tragen nur Zecken in bestimmten Regionen FSME-Viren in sich. Laut RKI sind es 0,1 bis 5 Prozent der Tiere. Deutschlandweit gelten knapp 180 Kreise als Risikogebiet. Zwei davon liegen in Sachsen-Anhalt: Dessau-Roßlau und, seit 2023 neu dabei , Anhalt-Bitterfeld.

Der erste FSME-Fall des Jahres 2023 wurde allerdings laut RKI-Daten in Halle erfasst. 2022 gab es landesweit drei Fälle: in Magdeburg, im Salzlandkreis und im Saalekreis.

Was ist FSME? FSME ist eine Virusinfektion, die eine Entzündung des Gehirns, der Hirnhäute oder des Rückenmarks hervorrufen kann. Bei Menschen über 60 steigt das Risiko einer schweren Erkrankung. Leichtere Symptome ähneln der einer Erkältung, wie Fieber und Kopfschmerzen. Medizinisch können auch nur die Symptome behandelt werden, nicht die Krankheit selbst. In den meisten Fällen heilt FSME ohne Folgeschäden aus. Die Ansteckungsgefahr ist von März bis November am größten. Gegen FSME kann vorbeugend eine Schutzimpfung in drei Dosen verabreicht werden. Die Kosten werden von allen gesetzlichen Krankenkassen übernommen, wenn Betroffene in Risikogebieten leben.

Zecken fallen nicht von Bäumen. Sie lauern stattdessen in einer Höhe von unter einem Meter in Gräsern oder im Gebüsch und können sich im Vorbeigehen festhalten. Zecken suchen für ihren Biss, wissenschaftlich wird von einem Stich gesprochen, eine geschützte Stelle am Körper. Bevorzugt stechen Zecken am Kopf, am Hals, in Achseln, Kniekehlen, im Bauchnabel oder im Intimbereich.