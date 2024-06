In Sachsen-Anhalt leben deutlich weniger Menschen als angenommen. Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten Ergebnissen des Zensus 2022 hervor. Demnach lebten zum Zensusstichtag 15.05.2022 exakt 2.146.443 Menschen in Sachsen-Anhalt – rund 40.000 oder 1,8 Prozent weniger als die amtliche Bevölkerungsfortschreibung für den 30.06.2022 ausweist. Damals wurden die Zahl der in Sachsen-Anhalt lebenden Menschen mit 2.186.227 angegeben.