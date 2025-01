Schüler in Sachsen-Anhalt bekommen am Freitag ihre Zeugnisse für das erste Schulhalbjahr. Danach geht es für sie bis Ende Januar für eine Woche in die Winterferien. Wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte, ist der Beginn der Winterferien für mehr als 18.600 Kinder in der vierten Grundschulklasse auch ein wichtiges Datum für den weiteren schulischen Werdegang. Die Zwischenzeugnisse entscheiden darüber, ob es künftig für die Viertklässler an einem Gymnasium weitergeht.