Rund 200.900 Schülerinnen und Schüler des Landes erhalten an diesem Freitag ihre Halbjahreszeugnisse. Begleitet wurde das Halbjahr von Präsenz- und Maskenpflicht auch für Grundschüler, täglichen Corona-Tests oder Quarantänen. Fakt ist: Inzwischen ist die Omikron-Welle in den Schulen im Land angekommen. Aktuell sind mehr als 7.500 Schüler oder Schülerinnen mit Corona infiziert (Stichtag 3. Februar). Angesichts dieser Zahlen wird immer wieder diskutiert, ob das Festhalten an der Präsenzpflicht der richtige Weg ist.

Moritz Eichelmann ist Schüler am Domgymnasium Merseburg. Bildrechte: privat Fragt man weiter, wie das Schuljahr unter Corona-Bedingungen gelaufen ist, antwortet Moritz Eichelmann, Schüler am Domgymnasium Merseburg: "Es ist ja schon das vierte oder fünfte Halbjahr mit Corona, man verliert langsam den Überblick." Und klar, völlig unbeschwert kann man derzeit nicht in die Schule gehen, erzählt Moritz weiter: "Man geht mit einem mulmigen Gefühl." Die größte Angst des 17-jährigen Schülers: Sich selbst mit Corona anzustecken und dadurch Unterricht zu verpassen.

Oft wird auch die Maskenpflicht kontrovers diskutiert. Besonders bei den Kleinen erschwere sie im Unterricht die Kommunikation und das Lernen, so die Argumente der Kritiker. Doch offenbar läuft der Alltag in den Schulen deutlich reibungsloser. Jedenfalls beschreibt das der 16-jährige Felix Schmidt so. Er ist Schüler am Lucas-Cranach-Gymnasium in Wittenberg: "Also ich denke, inzwischen hat man sich daran gewöhnt. Ich glaub, die Wenigsten stört das Maske-Tragen mittlerweile noch. Auch das Testen sind nur fünf Minuten in der ersten Stunde und das kann man verkraften."

Die Pandemie ist im Alltag der Schüler angekommen

Corona gehört für die Schüler und Schülerinnen im Land also inzwischen zum Alltag. "Man hört immer wieder dass Klassenkameraden infiziert sind, dass die in Quarantäne sind", erzählt Moritz. Auch für Felix waren die Einschränkungen durch die Quarantäne die deutlichsten Auswirkungen der Pandemie: "Dadurch mussten auch viele Lehrer zu Hause bleiben und viel Unterricht ist ausgefallen oder man hat ihn verpasst – das hat zuletzt am meisten genervt." Ein weiteres Problem sei die schlechte Kommunikation der Einschränkungen.

Es wird immer viel über die Schüler geredet, aber meistens nicht so viel mit denen. Mir ist aufgefallen, dass es meistens zu Gesprächen gekommen ist, wenn die Beschlüsse schon gefallen sind. Wenn alles schon entschieden war, hat man auch die Schüler gefragt. Das finde ich sehr schade.

Die Forderung von Moritz: Schüler schon eher an Entscheidungen beteiligen, nicht über ihre Köpfe hinweg entscheiden. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Positiv haben beide Schüler zusätzliche Angebote an ihren Schulen wahrgenommen, mit denen entstandene Corona-Nachteile ausgeglichen werden sollen. "In den Ferien gab es Kurse in den wichtigen Fächern wie Deutsch oder Mathe für Schüler, die im Homeschooling nicht richtig mitgekommen sind", erzählt Felix. Und Moritz ergänzt, dass mit den Fördermitteln die Schüler eine gute Zuverdienstmöglichkeit gehabt hätten. Schüler aus den höheren Klassen haben Förderunterricht gegeben und "sind dafür auch ganz ordentlich bezahlt worden."

Wunsch: Klassenfahrten nach Corona nachholen