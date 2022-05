In Sachsen-Anhalt gibt es derzeit keinen öffentlichen Luftschutzbunker. Das hat das Innenministerium MDR SACHSEN-ANHALT auf Nachfrage mitgeteilt. Ministerin Tamara Zieschang (CDU) sagte, sie sehe wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine dringenden Handlungsbedarf. Der Zivilschutz müsse deutlich stärker in den Blick genommen werden.