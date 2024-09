Ermittlungen laufen Zoll kontrolliert Barbershops in Halle, Dessau und Sangerhausen

18. September 2024, 10:07 Uhr

Der Zoll in Sachsen-Anhalt hat in der vergangenen Woche zahlreiche Friseursalons im Land durchsucht, unter anderem in Dessau und Sangerhausen. Nach Angaben des Hauptzollamtes Magdeburg ging es auch um den Verdacht der Schwarzarbeit. In Dutzenden Fällen gehen die Ermittler nun weiter in die Tiefe.