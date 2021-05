Ausflugsziel Zoos und Tierparks in Sachsen-Anhalt sind Pfingsten geöffnet

Ein Besuch im Zoo oder Tierpark ist an Pfingsten in ganz Sachsen-Anhalt prinzipiell möglich. Allerdings gelten weiter Abstands- und Hygieneregeln. Besucherinnen und Besucher sollten sich in der Regel vorher ein Ticket besorgen und über die Corona-Testbedingungen informieren. Dies ergab eine Umfrage der Deutschen-Presse Agentur.

Der Zoo Magdeburg empfängt pro Stunde 500 Menschen. Bildrechte: MDR/Philipp Bauer Für den Zoo Magdeburg zum Beispiel können Besucherinnen und Besucher online ein Ticket buchen. Pro Stunde werden maximal 500 Menschen eingelassen, wie eine Sprecherin mitteilte. Diese dürfen sich aber bis zur Schließung im Zoo aufhalten. Eine Testpflicht für den Zoobesuch besteht nicht, allerdings für die Außengastronomie. In allen Räumlichkeiten, im Eingangsbereich und überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, müssen Besucherinnen und Besucher eine Maske tragen.

Keine Testpflicht im Bergzoo Halle

Für einen Besuch im Bergzoo Halle brauchte man bisher einen negativen Corona-Test. Diese Pflicht entfällt ab Samstag, wie der Zoo mitteilte. Das Testzentrum am Zoo bleibe aber als Angebot bestehen. Eine Maske müssten Zoobesucherinnen und -besucher ab Samstag nur noch dort tragen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Tickets gibt es online und auch wieder an der Tagekarte. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher ist begrenzt.

Auch im Bergzoo Halle besteht keine Testpflicht mehr. (Archivbild) Bildrechte: Bergzoo Halle Auch für einen Besuch im Tierpark Dessau wird kein negativer Test benötigt, wie eine Sprecherin sagte. Tickets gebe es wieder wie gewohnt an der Tageskasse. Im Zoo Aschersleben, im Tierpark sowie im Tierpark am Hexentanzplatz in Thale und im Tiergarten Halberstadt besteht hingegen weiter eine Corona-Testpflicht. Der Tierpark Petersberg war bisher geschlossen, öffnet aber am Pfingstwochenende – ebenfalls nur für Besucherinnen und Besucher mit negativem Corona-Test.

Zoos rechnen mit Einbußen

Auch wenn die Zoos und Tierparks am Pfingstwochenende mit steigenden Besuchszahlen rechnen, bleiben die Auswirkungen der Corona-Pandemie für sie spürbar. "Wir haben sehr hohe Einbußen", sagte eine Sprecherin des Zoos Magdeburg mit Blick auf fehlende Eintrittsgelder.