Rund 21.440 Euro sind im Zoo Magdeburg nach Angaben einer Sprecherin in diesem Jahr für Tierpatenschaften zusammengekommen. 2020 war diese Summe in etwa gleich. Erdmännchen und Schildkröten gehörten zu den Tieren, für die sich die meisten Paten interessierten. "Manche Tierpatenschaften halten schon seit den Anfängen 1997", sagte sie. Sehr engagiert sind in den Zoos landesweit Fördervereine, wie die Umfrage ergab. Rund 34.000 Euro seien in "Spendentrichtern", die im Zoo Magdeburg vor allem während des Lockdowns aufgestellt worden seien, zusammengekommen.