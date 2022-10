Ambitionen auf den Bundespreis hatte auch der Lebensmittelretter "GastroHilft" aus Halberstadt. Die Initiative sammelt Lebensmittel bei Supermärkten und Gastronomen ein und gibt sie kostenlos an Bedürftige ab. So landen jedes Jahr mehr als 20 Tonnen Obst und Gemüse sowie Wurst und Molkereiprodukte eben nicht in der Tonne. Der Bundespreis ging in der Kategorie "Gastronomie" jedoch an einen ähnlichen Lebensmittelretter aus München.