In Sachsen-Anhalt gibt es zu wenige Frauenhäuser. Das ist eines der Ergebnisse einer unabhängigen Studie der Hochschule Merseburg. Demnach ist das Land Schlusslicht bei der Zahl von Frauenschutzhäusern und der Betreuung von Frauen, die Opfer von sexualisierten Übergriffen wurden.

Aktuell existieren laut Studie 19 Frauenschutzhäuser mit 121 Wohnplätzen im Land. Die Studienmacher verweisen darauf, dass damit eine große Kluft zur Empfehlung des Europarats besteht. Demnach wären 171 zusätzliche Plätze erforderlich, was etwa 27 weiteren Frauenhäusern entspricht.

Auch bei den Beratungsstellen für Betroffene von sexualisierter Gewalt gibt es Nachholbedarf. Davon gibt es landesweit vier. Gemessen an der Einwohnerzahl sind das so wenige, wie in keinem anderen Bundesland. Die Studie führt als Beispiel auf: eine betroffene Frau aus Wernigerode muss für eine spezialisierte Beratung fast 100 km bis nach Magdeburg fahren.