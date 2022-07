Ersatzverkehr sei nur eingeschränkt möglich, "da die Maßnahmen äußerst kurzfristig angekündigt wurden", so Abellio in einer Pressemitteilung. Reisende sollen demnach auf andere Strecken oder Verkehrsmittel ausweichen. Auf Twitter kündigte Abellio an, dass das Ende der Einschränkungen für Mitte August erwartet werde.