"Wir fahren eigentlich immer alleine"

Das Problem dabei: Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter sind bei vielen Verkehrsunternehmen und in vielen Situationen standardmäßig alleine im Zug unterwegs. Das berichtet auch Jan aus dem Regionalverkehr der Deutschen Bahn: "Ob Mann oder Frau, ob Tag oder Nacht, wir fahren eigentlich immer alleine." Bei Fußballspielen gehe er deshalb manchmal schon von vornherein nicht durch den Zug. "Da sagt man sich: Dann ist mein Leben einfach sicherer."

Aus seiner Sicht spielt der Einfluss von Alkohol eine große Rolle. ​​"Wenn die Leute zum Fußball oder zu Diskotheken unterwegs sind, wäre es schön, wenn man zu zweit unterwegs wäre", wünscht sich Jan. Aber er hat auch Verständnis für seinen Arbeitgeber. "Dadurch, dass kein Mensch mehr diesen Job machen möchte, kann der das auch nicht gewährleisten."

Wie man Übergriffen vorbeugen kann

Die von Jan gewünschte Doppelbesetzung wäre eine Möglichkeit, mit der man das Risiko für Zugbegleitende minimieren kann. Eine andere ist die entsprechende Ausbildung und Schulung des Personals. Jan sieht sich dahingehend durch die Deutsche Bahn aber ganz gut vorbereitet. Einmal im Jahr gehe er zu einem dreitägigen Deeskalationstraining, wo er lerne, wie man sich in Krisensituationen verhalte. Auch der private Bahnkonzern Abellio erwähnt auf Anfrage "Trauma- und Deeskalationsschulungen".

An der Weste eines Sicherheitsmitarbeiters der Deutschen Bahn hängt eine Bodycam. Bildrechte: dpa Die Deutsche Bahn erwägt zudem derzeit neue technische Möglichkeiten. So seien die Sicherheitskräfte in den großen Bahnhöfen wie Berlin, Frankfurt am Main oder München schon mit sogenannten Bodycams ausgestattet. Neben der Beweismittelsicherung erfüllen diese Kameras laut der Bahn auch eine präventive Wirkung: So sei ein kleiner Monitor eingebaut, in dem sich die Angreiferinnen und Angreifer selbst sehen. Ein möglicher Einsatz bei Zugbegleiterinnen und Zugbegleitern wird seit 2021 auf einer Strecke der Westfrankenbahn getestet.

Auch Martin Kröber von der EVG sieht schon gute Ansätze, aber auch sehr viel Nachholbedarf – vor allem in der Breite der Eisenbahnbetriebe: aus seiner Sicht braucht es mehr vorbereitende Sicherheitstrainings, mehr Sicherheitspersonal in den Zügen und an den Bahnhöfen und mehr Kontrollen der Bundespolizei.

Welche Möglichkeit Zugbegleitende bei einem Übergriff haben

Wenn die Stimmung bedrohlich wird und ein Fahrgast aggressiv aufbraust, folgt ein weiteres Problem: der Zug bietet der Zugbegleitung kaum Ausweichmöglichkeiten. "Du hast die Möglichkeit in den Führerstand zum Lokführer zu rennen", beginnt Jan aufzuzählen und kommt auch schon zum Ende. "Ansonsten bleibt dir als allerletzte Lösung nur noch, dich in die Toilette einzusperren."

Wenn Zugbegleiterinnen oder Zugbegleiter angegriffen werden, können sie sich im Zug kaum zurückziehen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa Dort kann die betroffene Person Hilfe rufen: beim eigenen Sicherheitspersonal und bei der Bundespolizei. Die müssen dann aber erst einmal ausloten, zu welcher Zeit sie wo an Bord steigen können.



Als Jan an besagtem Morgen angegriffen wird, sind die Täter schon verschwunden. Jan fährt bis zum Bahnhof in Magdeburg und fällt zwei Wochen aus.

Jan wirkt heute recht gelassen, wenn er über den Angriff auf ihn spricht. Er scheint die Tat gut verarbeitet zu haben. Doch das muss natürlich nicht der Normalfall sein. Martin Kröber von der EVG weiß das aus Erfahrung – schließlich laufen bei der Gewerkschaft immer wieder solche Fälle auf.

"Spätestens, wenn man sowas zwei, drei Mal in seinem Leben erlebt hat, geht man schon mit einer sehr großen Angst in so einen Zug rein", sagt Kröber. "Das ist ja ein Druck, den man nie wieder los wird." Die EVG bietet für solche Fälle eine Hilfe-Hotline an, die bei Bedarf auch psychotherapeutische Angebote empfiehlt.

Und auch manche Zugbetriebe bieten ähnliches an. Abellio teilt auf Anfrage mit, mit einem psychologischen Dienst zusammenzuarbeiten. Zudem schaue die entsprechende Führungskraft, welcher Unterstützung es bedarf. Die Deutsche Bahn führt eine "zunächst anonyme Beratung bis hin zu weiterführender psychologischer Betreuung" an. Doch Jan wollte so ein Angebot nach seinem Angriff nicht wahrnehmen.

"Ich hatte Angst, dass sie vielleicht sagen: 'Sie sind psychisch so fertig, Sie sind nicht mehr geeignet für den Job.'"

Ich hatte Angst, dass sie einen totschreiben. Jan, Zugbegleiter

Die Bahn verspricht in solchen Fällen zwar, Betroffene "an einen anderen Arbeitsplatz zu vermitteln". Aber auch Martin Kröber von der EVG weiß, dass aus diesen Gründen der eine oder andere so ein Angebot nicht annimmt. "Das birgt immer die Gefahr, dass es eine gewisse Rückkopplung mit dem Arbeitgeber oder dem arbeitsmedizinischen Dienst gibt." Stattdessen würden sich einige Angestellte externe Hilfe suchen.