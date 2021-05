Lernen, Schule und Bildung – gehören zu den wichtigsten gesellschaftlichen Themen unserer Zeit. Und irgendwie sind alle damit unzufrieden, wie Schule gerade läuft. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie. Darum haben wir am Dienstagabend bei Twitter-Spaces Expertinnen und Experten zusammengeholt. Um einfach mal zu spinnen: Wie sollte die Schule der Zukunft aussehen? Was muss sie leisten? Und wer muss dort welche Verantwortung tragen? Und weil bei dem Thema jede und jeder mitreden kann, denn wir alle haben Schule irgendwann mal erlebt, haben wir auch die Nutzer eingeladen, mitzudiskutieren.

In einigen Fächern, so Felix, müsse man "Bullemielernen" – sprich sich so viel wie möglich Wissen eintrichtern, um es dann beim Test oder der Klausur "auszukotzen". Das mache keinen Spaß und helfe einem nicht rauszufinden, was man nach der Schule mit seinem Leben anfangen will.