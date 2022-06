Die Straßen in Sachsen-Anhalt sind insgesamt in einem guten Zustand, teilt die Landesstraßenbaubehörde in Magdeburg auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach ist das Straßennetz der Landesstraßen mit einer Netzlänge von gut 4.000 Kilometern zu mehr als 98 Prozent asphaltiert. Eine Betonfahrbahn haben laut Straßenbaubehörde 0,25 Prozent der Straßen, Pflasterstraßen machen 1,5 Prozent des Straßennetzes aus.