Immer mehr Städte setzen für die Kontrolle der 2G-Regeln auf Zugangsbändchen. So werden in der Innenstadt von Halle seit Mittwoch nach der 2G-Kontrolle bunte Armbändchen an die Kunden ausgegeben. Nach Angaben der City-Gemeinschaft sollen die 2G-Kontrollen in den Geschäften damit erleichtert werden.