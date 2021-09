Veranstalter und Gastronomen können bereits ab der kommenden Woche auf die so genannte 2G-Regel setzen. Das hat Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) in der „Mitteldeutschen Zeitung“ (Sonnabendausgabe) angekündigt. Sie können dann auf Obergrenzen und Abstandsregeln verzichten, dürfen aber im Gegenzug nur noch Personen einlassen, die gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen sind. Die Neuregelung werde in der kommenden Woche in Kraft treten, so die Ministerin.