Ist das Abi in manchen Bundesländern leichter als in anderen? Laut sächsischem Philologenverband kann die je nach Bundesland unterschiedliche verpflichtende Fächerkombination einen Unterschied machen. Was bedeutet das für die bundesweite Vergleichbarkeit? "Wir streben keine Vereinheitlichung des Abiturs an, sondern größere Vergleichbarkeit und hätten natürlich gern, dass man sich da an den sächsischen Maßstäben orientiert“, so Thomas Langer, Landesvorsitzender des Vereins. Die Leistungsansprüche im Freistaat schätzt Langer höher ein als in anderen Bundesländern. Seine These: Durch Corona gab es für die Schüler weniger Ablenkung während der Prüfungsphase.