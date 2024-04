Für rund 10.000 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Gymnasien, Kollegs und Abendgymnasien in Sachsen beginnen am Dienstag die Abiturprüfungen. Den Auftakt machen laut Kultusministerium die allgemeinbildenden Gymnasium mit den Fächern evangelische und katholische Religion. Die Prüfungen in Mathematik sollen am 23. April und Deutsch am 25. April stattfinden. Die mündlichen Prüfungen starten dann am 26. Mai. Die konkreten Termine legen die Schulen selbst fest.