Durch Manipulation von Abrechnungen ist den Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) in Sachsen im Vorjahr ein Schaden in Höhe von rund vier Millionen Euro entstanden. "Abrechnungsbetrug ist kein Kavaliersdelikt, sondern geht zu Lasten der Versicherten und der ehrlichen Leistungserbringer", sagte am Montag Silke Heinke, Leiterin der Landesvertretung Sachsen des Verbandes der Ersatzkassen. Es werde jedem begründeten Verdachtsfall nachgegangen. Im Vorjahr habe eine GKV-Arbeitsgruppe 91 Fälle geprüft.



Davon entfielen 46 Fälle auf Heil- und Hilfsmittelerbringer, 32 auf Pflegedienste und elf auf Ärzte und Zahnärzte. Bei Apotheken und Krankenhäusern ermittelte die Gruppe in je einem Fall.