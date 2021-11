Je höher die Corona-Zahlen steigen, desto lauter werden die Rufe, die Weihnachtsmärkte in Sachsen komplett abzusagen. Allerdings ist das für die Städte gar nicht so einfach. So äußerte kürzlich Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), dass die Stadt allein in der Schadensersatzpflicht stünde, wenn sie ohne eine verpflichtende Rechtsgrundlage in der Corona-Schutzverordnung den Striezelmarkt absagen würde. Denn gegenwärtig sind sie laut der Verordnung sowohl bei der Vorwarn- als auch der Überlastungsstufe erlaubt.