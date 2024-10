Die Polizei fahndet derzeit nach einem 37 Jahre alten Mann aus dem Irak. Wie die Landesdirektion Sachsen mitteilte, war der Mann Ende September während einer Anhörung zur Passbeschaffung in Halle geflohen. Der Betroffene saß zum Zeitpunkt der Flucht in Abschiebehaft. Er sei durch die sächsische Bereitschaftspolizei der vor Ort zuständigen Bereitschaftspolizei Sachsen-Anhalt übergeben worden, so die Landesdirektion.