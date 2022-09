Auf dieser Seite:

Der von Ausweisung bedrohte junge Mann aus Jordanien ist am Montag von Leipzig in Abschiebungshaft nach Dresden gebracht worden. Der Sächsische Flüchtlingsrat teilte mit, Mohammad K. sei von Beamten in Zivil aus der Leipziger Uniklinik abgeholt worden. Der Sächsische Flüchtlingsrat kritisiert, dass der Mann in Dresden nicht angemessen medizinisch versorgt werden könne. Dem Jordanier sei sein persönliches Handy abgenommen worden, sodass derzeit kein direkter Kontakt zu ihm bestehe, hieß es.



Seit vergangener Woche lag Mohammad K. in der Leipziger Uniklinik. Der junge Mann aus Jordanien, hatte sich selbst schwer verletzt, um einer drohenden Abschiebung zu entgehen. Seitdem kämpfen Freunde, Familie und der Sächsische Flüchtlingsrat um ein Bleiberecht für Mohammad K. Am Montag hat er sich via Instagram aus der Klinik gemeldet. In dem Post berichtet er über seinen Werdegang in Deutschland und erklärt, er hoffe in Deutschland bleiben zu dürfen. Seinen Freunden und Unterstützern dankte er für die Hilfe und Anteilnahme.

Anwalt fordert psychologische Begutachtung

Der Anwalt von Mohammad K., Robin Michalke, fordert eine psychologische Begutachtung für seinen Mandanten. Es sei fraglich, ob er überhaupt reise- und haftfähig sei, sagte Michalke MDR SACHSEN. Zudem kritisierte er die Behandlung seines Mandanten durch die Polizei. "Vier Beamtinnen und Beamte stehen vor seiner Tür, die 24 Stunden komplett aufsteht", sagte Michalke. "Eine Privatsphäre hat mein Mandant nur, wenn ich da bin. Dann wird die Tür geschlossen." Auch Gespräche mit Familie oder Freunden könne Mohammad K. nicht ohne Beisein von Beamten führen.

Mohammad K.s Anwalt setzt auf das "Chancen-Aufenthaltsrecht". Sein Mandant sei dafür ein Paradebeispiel, sagte Michalke. Er sei weder straffällig geworden noch habe er seine Identität verschwiegen oder darüber falsche Angaben gemacht. Und auch ohne dieses Gesetz, hätte sein Mandant Chancen, sagt Michalke. Dazu müssten die Behörden nur etwas progressiver vorgehen und als allererstes die Abschiebung beenden. Dann könne er unter anderem auch eine Ausbildungsduldung für Mohammad K. beantragen.

Chancen-Aufenthaltsrecht Langjährig Geduldete erhalten durch eine einjährige Aufenthaltserlaubnis die Möglichkeit, die notwendigen Voraussetzungen für ein Bleiberecht zu erfüllen. Dazu gehört die Sicherung des Lebensunterhalts und die Klärung der Identität. Menschen, die sich zum Stichtag 1. Januar 2022 fünf Jahre lang in Deutschland aufgehalten haben, nicht straffällig geworden sind und sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen, profitieren davon. Mit dem Chancen-Aufenthaltsrecht sollen Kettenduldungen verhindert und die Zahl der Langzeitgeduldeten reduziert werden.

Die asyl- und migrationspolitische Sprecherin der Grünen im Sächsischen Landtag, Petra Čagalj Sejdi, kritisierte das Vorgehen der Vollzugsbehörden im Fall Mohammad als rücksichtslos und unverständlich. Bereits die mangelnde Sensibilität der Vollzugskräfte am Tag der Abschiebung habe viele Fragen aufgeworfen. "Er verdient unserer Meinung nach eine Chance, auf die er womöglich - wäre das Chancenaufenthaltsrecht der Bundesregierung bereits in Kraft - einen Anspruch hätte", erklärte Čagalj Sejdi.



Juliane Nagel, Linken-Landtagsabgeordnete und Linken-Sprecherin für Migration im Leipziger Stadtrat, appellierte an die Leipziger Ausländerbehörde, an Ober- und Ordnungsbürgermeister, jetzt Wege in ein Bleiberecht zu finden. "Ich erinnere daran, dass der Stadtrat den Oberbürgermeister im März mit großer Mehrheit beauftragt hat, mehr Chancen für Bleiberechte von Geflüchteten zu erwirken." Im konkreten Fall von Mohammad könnte diese Willensbekundung nun praktisch werden, sagte sie. Die Grünen im Sächsischen Landtag und die Linken im Leipziger Stadtrat haben das Vorgehen der Vollzugsbehörden im Fall Mohammad K. als rücksichtlos und unverhältnismäßig kritisiert. Bildrechte: imago images/Rupert Oberhäuser

Ebenfalls am Montag hatte es erneut Demonstrationen für Mohammad K. vor der Uniklinik Leipzig gegeben. Mitglieder und Symphatisanten des Sächsischen Flüchtlingsrates forderten - wie bereits am vergangenen Freitag - ein Bleiberecht für den jungen Mann. Vergangenen Mittwoch hatte das Amtsgericht Dresden entschieden, dass der Mann nach seiner Krankenhausbehandlung in Abschiebegewahrsam muss. Der 26 Jahre alte Mohammad K. hatte sich mit Selbstverletzungen seiner Abschiebung widersetzt. Wann und ob er nach Dresden verlegt werden kann, entscheiden die Ärzte der Uniklinik.

