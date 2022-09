Seit vergangener Woche liegt Mohammad K. in der Leipziger Uniklinik. Der junge Mann aus Jordanien, hatte sich selbst schwer verletzt, um einer drohenden Abschiebung zu entgehen. Seitdem kämpfen Freunde, Familie und der Sächsische Flüchtlingsrat um ein Bleiberecht für Mohammad K.. Am Montag hat er sich via Instagram aus der Klinik gemeldet. In dem Post berichtet er über seinen Werdegang in Deutschland und erklärt, er hoffe in Deutschland bleiben zu dürfen. Seinen Freunden und Unterstützern dankte er für die Hilfe und Anteilnahme.