Asylrecht Kritik an Abschiebepraxis in Sachsen

Hauptinhalt

Abschiebungen sind für die Betroffenen immer schmerzhaft. Erst recht, wenn sie mitten in der Nacht passieren. In Sachsen ist die Abschiebe-Praxis der Landesregierung jetzt erneut in die Schlagzeilen geraten. Grund dafür ist der Fall einer neunköpfigen Familie aus Georgien. Seit zehn Jahren lebte sie in Pirna. Am Donnerstag musste sie Deutschland verlassen.