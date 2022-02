Marlen* ist seit Tagen in Schockstarre. Sie kann es immer noch nicht glauben. Doch der Arzt hat es unzweifelhaft formuliert: "Sie sind schwanger!" Die Zwillinge sind doch noch so klein. Marlen kann sich nicht vorstellen, was sie von ihren nicht mehr vorhandenen Energiereserven für ein weiteres Kind abzwacken soll. Sie verstummt, wägt ab, wälzt hin und her. Ihr Leben, das ihrer Kinder, die Familie, den geliebten Mann. Schließlich trifft sie eine Entscheidung: Sie kann und will es nicht verantworten. Der Frauenarzt erteilt ihr jedoch eine Abfuhr. Er nehme keine Schwangerschaftsabbrüche vor, sie müsse sich einen anderen Mediziner suchen.



* Der Name wurde von der Redaktion geändert.

Die Regelungen zu Schwangerschaftsabbrüchen stehen mit §218 und §219 noch immer im Strafgesetzbuch. Immer wieder fordern vor allem Frauen, Schwangerschaftsabbrüche selbst und auch die Informationen darüber endlich zu legalisieren. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire