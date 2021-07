Die Professorin für Familienplanung an der Hochschule Merseburg, Ulrike Busch, erklärt, das bedeute nicht, dass Frauen in Massen abtreiben, sondern: "Im Laufe von 30 bis 35 fruchtbaren Jahren kann es einmal passieren, dass eine Frau ungewollt schwanger wird und diese Schwangerschaft abbricht." In dieser Situation brauche sie "ein kompetentes und respektvolles Gegenüber".

Busch warnt allerdings davor, sich in der Debatte über Abtreibungen zu stark an Zahlen zu orientieren. "Häufig wird gesagt, niedrige Zahlen stünden für guten Lebensschutz und hohe Zahlen seien bedenklich", erklärt sie. "Das ist infrage zu stellen. Die Bedingungen sind reglementiert. Viele Frauen haben Stigmatisierungen so verinnerlicht, dass sie sich nicht für eine Abtreibung entscheiden." Besonders beim Zugang zur Verhütung gebe es in Deutschland Nachholbedarf. "Noch nicht einmal sozial benachteiligte Frauen – geschweige denn alle Frauen – werden bei der Übernahme der Kosten unterstützt."