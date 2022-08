Improvisation, Reaktion, Kopf und Stimme: Mit dem Traum, Schauspieler zu werden, hat Jannek Dittes sich beim Workshop "Open MIX - die Comedy-Fabrik“ in Leipzig gemeldet. Dafür haben Ensemblemitglieder der Leipziger academixer in der letzten Ferienwoche einen Comedy-Workshop für Schüler von 11 bis 15 gestartet. Die Kabarettisten bringen den Kindern und Jugendlichen in ihrer Spielstätte Facetten ihres Berufs nah, vom Stimmtraining über Kostüme bis hin zu Schauspielübungen. Ziel ist es, bis Ende der Woche ein eigenes kleines Bühnenstück zu erfinden, so academixerin Anke Geißler. Der Workshop werde langsam eine kleine Tradition.