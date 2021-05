In Leipzig ruft das Erich-Zeigner-Haus gemeinsam mit dem Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz" und dem Verein "Leipzig. Courage zeigen!" anlässlich des 8. Mai zum dezentralen Stolpersteineputzen auf. Der Symbolische Auftakt findet nach Informationen des Aktionsnetzwerkes um 12:30 Uhr in der Eisenbahnstraße 47 statt. Dort sollen die Steine von Mania und Josef Weißblüth sowie Samuel Hundert geputzt werden. Mit Abstand und Maske sind alle interessierten Besucherinnen und Besucher eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen. Sie können das am genannten Stolperstein oder an einem der mittlerweile 209 Leipziger Stolpersteine für die Opfer des Nationalsozialismus tun.

Mahnwache mit Audio-Beiträgen in Dresden

Unter dem Motto "Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!" lädt die die Initiative "Herz statt Hetze" von 14 bis 17 Uhr zu einer Mahnwache auf den Dresdner Neumarkt ein. In über 20 Audio-Beiträgen äußern Dresdnerinnen und Dresdner ihre Gedanken zum 8. Mai. Mit dabei sind unter anderem Schülerinnen und Schüler der 30. Oberschule, die Band "Banda Internationale" sowie Vertreter von Parteien, Gewerkschaften, der Universität und der Hochschulen.

Auch in diesem Jahr möchten wir, dass der 8. Mai, der Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus, an einem zentralen Ort in der Stadt die ihm zukommende Würdigung erfährt. Wir denken, dass wir mit der Mahnwache die Möglichkeit schaffen, beim Zuhören kurz innezuhalten, zuzuhören und eigenen Gedanken Raum zu geben. Rita Kunert Sprecherin von "Herz statt Hetze"

Mit einer Mahnwache auf dem Dresdner Neumarkt soll an das Ende des Zweiten Weltkrieges gedacht werden. Bildrechte: imago/Westend61

Kamenz: Blumen und Reden am Sowjetischen Ehrenmal

In Kamenz soll es ebenfalls diese Möglichkeit geben. Dort engagiert sich der Förderverein Gedenkstätte KZ-Außenlager Kamenz-Herrental für das Gedenken. Ab 9 Uhr legen dessen Mitglieder am Sowjetischen Ehrenmal in der Königsbrücker Straße Blumen nieder. Außerdem sind kurze Redebeiträge geplant. Anschließend geht es um 9:30 Uhr am Mahn- und Ehrenmal am Robert-Koch-Platz, um 10 Uhr an der Gedenkstätte des KZ-Außenlagers Kamenz-Herrental und um 10:30 Uhr an der Gedenktafel für die Opfer des Faschismus auf der Hoyerswerdaer Straße 41 mit ähnlichen Gedenkzeremonien weiter.

Individuelles Gedenken in Bautzen

In Bautzen möchte die Linkspartei den Tag auch zum Gedenken nutzen, allerdings wird es laut Kreisverband coronabedingt keine organisierte Veranstaltung geben. Stattdessen fordern die Verantwortlichen dazu auf, einzeln die Gedenkorte in der Umgebung aufzusuchen, eine Blume niederzulegen und innezuhalten.