Zu einem landesweiten Streik im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst haben die Gewerkschaften Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Verdi für den heutigen Donnerstag aufgerufen. Mehr als 1.400 Erzieherinnen und Erzieher beteiligten sich, teilte die GEW am Vormittag mit. Sich über die erneuten Arbeitsniederlegungen beschwerende Eltern verweist die GEW an die Arbeitgeber. "Seit Februar läuft die derzeitige Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst, in der die Arbeitgeber noch kein Angebot vorgelegt haben, so Uschi Kruse, Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft. Es liege "ganz klar bei ihnen, sich in der am kommenden Montag beginnenden dritten Verhandlungsrunde nun auf die Gewerkschaften zuzubewegen und annehmbare Angebote vorzulegen."