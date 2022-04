Neue Landarztquote in Sachsen soll medizinische Versorgung verbessern.

Erstmalig werden rund 40 Studienplätze für Humanmedizin an Bewerber vergeben, die sich gern im ländlichen Raum engagieren wollen und Interesse an der hausärztlichen Tätigkeit haben. Diese Studienplätze in Chemnitz, Dresden und Leipzig stehen damit außerhalb des Numerus Clausus-Regimes zur Verfügung.