AOK: Notbehandlung immer garantiert

Das Problem mit der Statistik ist auch Hannelore Strobel von der AOK Plus bekannt. Auch ihr liegt der Plan für die hausärztliche Versorgung vor: "Plauen hat vor einem Jahr 88.099 Einwohner gehabt und 52 Ärzte im Planungsbereich, bei 14 offenen Stellen."

Für die Versorgung gibt es eine Ampel. Diese zeige für Plauen gelb und nicht rot, so Strobel. Im Notfall sei es aber egal, was die Ampel zeige, so Strobel: "Im Notfall muss jeder Hausarzt, auch wenn er überlastet ist und keine Patienten mehr aufnimmt, behandeln. Auch, wenn er die Patienten in seinen Patientenstamm nicht aufnehmen kann. Eine Notbehandlung ist immer garantiert und den Ärzten gesetzlich vorgeschrieben."

CDU: Haben Reihe von Maßnahmen ergriffen

Auch der Politik sei der Landarztmangel bekannt, erklärt Alexander Dierks, fachpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in Sachsens Landtag: "Wir erleben gerade, dass die geburtenstarken Jahrgänge in großer Zahl in den Ruhestand gehen und die Zahl derer, die in den Arbeitsmarkt nachkommen, geringer ist und wir besonders im ländlichen Raum bei der Besetzung freier Arztsitze Probleme haben."