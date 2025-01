Die AfD in Sachsen will sich nicht an den geplanten Konsultationen der Minderheitsregierung aus CDU und SPD beteiligen. Mit diesem Mechanismus soll die Opposition frühzeitig in Gesetzgebungsverfahren eingebunden werden. Die neue Regierung verfügt im Landtag über keine eigene Mehrheit und ist deshalb auf Stimmen der anderen Parteien angewiesen.