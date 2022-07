Der sächsische AfD-Chef Jörg Urban ist am Sonnabend auf dem Landesparteitag in Löbau mit 88,42 Prozent der abgegebenen Stimmen im Amt bestätigt worden. 229 Delegierte stimmten für und 30 gegen ihn, fünf enthielten sich. Vor zwei Jahren hatte er 87,5 Prozent bekommen. Urban führt die Partei seit Januar 2018 an. In seinem Rechenschaftsbericht betonte er, dass der sächsische Landesverband der AfD der erfolgreichste Landesverband in ganz Deutschland sei. Von Sachsen lernen, heiße siegen lernen, so Urban.