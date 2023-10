Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt ab Donnerstag 10 Uhr, ob die Versetzung des ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten und Richters Jens Maier in den vorzeitigen Ruhestand zulässig war. Das Dienstgericht am Landgericht Leipzig hatte im Dezember 2022 entschieden , dass Maier nicht mehr als Richter arbeiten darf.

Durch viele Äußerungen in der Öffentlichkeit sei der Eindruck entstanden, dass er sein Amt nicht mehr unparteiisch und ohne Ansehen der Person ausüben könne, so der damalige richterliche Beschluss. Gegen diese Entscheidung gingen Maier und sein Anwalt in Revision, die nun der BGH in Karlsruhe verhandelt. Ob am Donnerstag schon ein Urteil verkündet wird, ist noch offen.