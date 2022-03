Der frühere AfD-Bundestagesabgeordnete Jens Maier steht vor der Rückkehr in den Richterberuf. Eigentlich hatte sich das sächsische Justizministerium auf rechtlichem Wege gegen die Weiterbeschäftigung Maiers als Richter gewehrt, weil dieser vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Allerdings teilte das zuständige Dienstgericht für Richter am Freitag mit, dass sich eine Entscheidung darüber verzögere, ob Maier in den Ruhestand versetzt werde. Auch zu einem Eilantrag, Maier vorläufig die Amtsgeschäfte zu untersagen, gibt es noch keine Entscheidung. Damit dürfte der umstrittene Richter seinen Dienst am Montag im Amtsgericht Dippoldiswalde antreten.

Justizministerin Katja Meier (Grüne) teilte Mitte Februar zwar mit, dass Maier mit Wirkung vom 14. März in den Richterdienst am Amtsgericht Dippoldiswalde zugeführt werde. Parallel dazu stellte das Ministerium am Landgericht Leipzig - am dortigen Dienstgericht für Richter - jedoch einen Antrag auf Versetzung Maiers in den Ruhestand nach Paragraf 31 des Richtergesetzes. Ein zusätzlicher Eilantrag sollte verhindern, dass Maier vor einer Entscheidung über den Ruhestand in den Dienst zurückkehrt.