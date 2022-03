Gerade wir in Sachsen haben die letzten Monate das Gezerre um den Richter Maier seitens der AfD doch sehen können. Das ist nicht so einfach. Das Bild, das Sachsen in den letzten Monaten in dieser Frage abgegeben hat, wird vielen Beamten mit AfD-Parteibuch sagen, na warten wir es erst einmal ab.

Kerstin Köditz innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion