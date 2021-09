Von den aus Afghanistan evakuierten Ortskräften hat Sachsen bisher 217 samt ihren Familienangehörigen aufgenommen. Darunter befinden sich 115 Kinder und 15 Menschenrechtler, die denselben Status wie Ortskräfte erhielten, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. Die Aufnahme der Geflüchteten läuft den Angaben zufolge seit Jahresbeginn. Die Menschen wurden sofort nach ihrer Ankunft in Landkreisen und kreisfreien Städten entweder vorübergehend in Gemeinschaftsunterkünften oder in Wohnungen untergebracht.