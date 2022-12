Auch das sächsische Sozialministerium sieht, dass die Regelungen am Ziel vorbeiführen. Sachsens Sozialministerin Köpping und Staatssekretär Sebastian Vogel waren daher im Herbst in Brüssel, um auf eine Neubewertung der Maßnahmen hinzuwirken. Es solle den örtlichen Behörden überlassen werden, die Maßnahmen der Situation entsprechend anzupassen.

Staatssekretär Vogel spricht von einem langwierigen Austausch mit der EU: "Das heißt, die EU will Anfang des Jahres sich auch noch einmal die Bekämpfungsmaßnahmen in Ostdeutschland, auch in Sachsen anschauen. Mit dem Blick darauf, dass wir über vier bis fünf Jahre eine Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest hier in Sachsen sehen, sind wir froh, wenn wir in den nächsten Jahren genau diese Differenzierung hinbekommen."