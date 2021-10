Ein Jahr nach Auftreten der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Sachsen sind bisher 577 Infektionsfälle registriert worden. Das sagte der Staatssekretär im Sozialministerium, Sebastian Vogel, in Kodersdorf im Landkreis Görlitz. Er wertete es als Erfolg, dass eine Ausweitung der Krankheit auf Hausschweine bisher verhindert werden konnte. Die Seuche sei fast ausschließlich in Ostsachsen aufgetreten. Gegenwärtig habe es nur einen Infektionsherd außerhalb dieser Region gegeben - im Landkreis Meißen. Das Wildgehege in Moritzburg soll deshalb seine Wildschweine töten. Dazu hatte das Veterinäramt des Landkreises das Wildgehege aufgefordert.