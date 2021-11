Mit der Ausweitung des Frühwarnsystems muss jedem erlegten Wildschwein eine Blutprobe entnommen werden. In ASP-freien Gebieten beträgt die Aufwandsentschädigung für die Blutprobe 20 Euro. In den Landkreisen Görlitz, Bautzen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Meißen und in der Stadt Dresden beträgt die Höhe der Aufwandsentschädigung 50 Euro für die Entnahme von Blutproben bei allen erlegten Tieren (Pflichtmonitoring) und beinhaltet zudem die Pflicht zur Beseitigung von Aufbruch und Schwarte.