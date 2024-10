Was Gunter Franke ärgert: Die Zäune, die gegen Wildschweine gedacht sind, schränken auch andere Tiere ein. Die Rehböcke zögen normalerweise umher, aber das würden sie nicht können, weil Zäune gezogen worden seien, erklärt Franke. "Und es kommt zur Befruchtung mit Schwester, Mutter usw., was dann auch Fehlbildung, Missbildung in den Nachwuchs bringt."