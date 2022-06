Die sächsische Sozialministerin Petra Köpping (SPD) und die DAK-Gesundheit wollen ihre Bemühungen in der Alkoholprävention fortsetzen und haben im Rahmen der Kampagne "Bunt statt blau" die besten Plakate gegen sogenanntes Komasaufen gesucht. In Sachsen gewann die 17 Jahre alte Schülerin Jessica Mann aus Hohenstein-Ernstthal. Sie setzte sich gegen rund 450 Teilnehmende im Freistaat durch. Bundesweit beteiligten sich knapp 7.000 Schülerinnen und Schüler am Plakatwettbewerb.