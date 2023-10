Wenn Patienten nach der Entlassung nicht wieder so am Leben teilnehmen können wie vorher, kommt der Sozialdienst im Krankenhaus zum Einsatz. Die Mitarbeitenden schätzen den Bedarf an Hilfen ein, beraten den Patienten und Angehörige und helfen auch bei Unterstützungsleistungen. Per Aufgabendefinition soll der Sozialdienst Patienten und Angehörigen auch den Übergang in die häusliche Umgebung erleichtern. Außerdem organisiert er Anschlussbehandlungen, häusliche Krankenpflege, Kurzzeitpflege und Rehabilitationen mit.