Heizungstausch Handwerkspräsident: Wärmepumpen ohne Gebäudesanierung bringen nichts

Die Koalition in Berlin hat sich auf neue Vorgaben für Heizungen in Deutschland ab 2024 geeinigt. Im Vorfeld war in der Diskussion jede Menge Druck auf dem Kessel. Viele Bürgerinnen und Bürger fürchteten, dass sie ihre bestehenden Öl- und Gasheizungen zugunsten einer Wärmepumpe ersetzen müssen. Der Präsident der Handwerkskammer Dresden, Jörg Dittrich, warnt vor einem verengten Blick auf die Wärmepumpe als Allheilmittel. Am Montag ist Dittrich zu Gast bei "Fakt ist!" im MDR FERNSEHEN.