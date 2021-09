Auf das Impfzentrum im vogtländischen Eich wurde am 14. September ein Brandanschlg verübt.

Auf das Impfzentrum im vogtländischen Eich wurde am 14. September ein Brandanschlg verübt.

Obwohl es seit Beginn der Corona-Impfkampagne in nahezu allen Bundesländern Angriffe auf Impfzentren gegeben hat, entfielen auf Bayern und Sachsen mehr als die Hälfte der Übergriffe. Das ergab eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) unter Ministerien, Landeskriminalämtern und der Kassenärztlichen Vereinigung. Demzufolge gab es bundesweit mindestens 190 polizeilich relevante Fälle, die im Zusammenhang mit Corona-Schutzimpfungen stehen. Bayern registrierte nach Angaben des dortigen Innenministeriums seit Dezember 2020 insgesamt 56 derartige Straftaten. In Sachsen gab es allein in diesem Jahr 54 Übergriffe. Dabei handelte es sich den Angaben zufolge meist um Sachbeschädigungen, vor allem um Schmierereien. Es wurden aber auch Drohungen, Beleidigungen, Diebstähle, körperliche Angriffe und eine Brandstiftung gemeldet.