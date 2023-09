Ein Sprecher der Johanniter-Unfall-Hilfe sagte, Übergriffe aufs Rettungspersonal hätten in einige Fällen "langfristige psychische Folgen mit Flashbacks, Arbeitsunfähigkeit oder gar Kündigung". Auch nicht direkt betroffene Kollegen entwickelten Ängste. "Beleidigungen und Beschimpfungen sind an der Tagesordnung, wie auch aggressives und rücksichtsloses Auftreten, körperliche Übergriffe sind nach wie vor die ganz große Ausnahme", so der Sprecher. Weder Johanniter noch DRK führen Statistiken über die Vorfälle.