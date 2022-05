Wenn bei Kerstin* auf der Arbeit das Telefon klingelt, denkt sie zuerst an die Schule ihres zwölfjährigen Jungen. "Ich wurde schon mehrmals von der Schule angerufen, weil das Kind im Sekretariat steht und über Unwohlsein klagt", erzählt die Dresdnerin. Die Mutter ist ratlos. Nichts deutet auf eine körperliche Erkrankung hin und die Symptome zeigen sich stets im Zusammenhang mit dem Schulbesuch.

Es sei schwer, in so einer Situation zu sagen, dass das Kind dableiben soll. "Es ist mir einmal gelungen, mit meinem Sohn am Telefon zu sprechen und ihn zu überreden. Aber ganz oft sage ich: 'Gut, dann gehst Du nach Hause, ruhst Dich noch mal aus.'" Auch vor Schulbeginn kommt es vor, dass der Zwölfjährige zum Beispiel über Bauchschmerzen klagt und zu Hause bleiben will. "Häufig habe ich den Kampf, ihn doch in die Schule zu bekommen, dann aufgegeben", sagt Kerstin.

Die Schilderung der Dresdnerin ist kein Einzelfall. Das geht aus Gesprächen mit Schulleitungen und Schulspsychologen in Sachsen hervor, bestätigt Roman Schulz, Sprecher vom Landesamt für Schule und Bildung (Lasub). Es gebe durchaus coronabedingt psychologische Probleme an den Schulen. "Wir brauchen bei manchen Kindern eine Art Reintegration in die Gemeinschaft aus dieser langen Vereinsamungsphase heraus", so der Lasub-Sprecher. Roman Schulz, Pressesprecher am Landesamt für Schule und Bildung. Bildrechte: Landesamt für Schule und Bildung

Denn nach den harten Lockdowns, den Teilschließungen, Quarantäne- und Krankheitsausfällen durch Corona tun sich etliche Kinder und Jugendliche schwer, wieder in den normalen Alltag zurückzukehren. Die Heranwachsenden sorgten sich zum Beispiel, die Klassenziele zu schaffen, auch gebe es Unsicherheiten im Umgang mit dem strukturierten Schulalltag, wie Schulz berichtet.

Dass unter den Kindern und Jugendlichen mehr Fälle von Schulangst und Schulvermeidung auftreten, beobachtet auch Eva Seeger. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und leitet in diesem Bereich die Ambulanz am Dresdner Uniklinikum. Vor allem Jugendliche machten sich große Sorgen über ihre weitere schulische Laufbahn und zeigten dann Symptome wie Bauchschmerzen, Kopfweh, Übelkeit oder Panikattacken.

Eine Erklärung dieser Problems: Während der Schulzeit zu Hause hatten sich die Kinder selbst strukturiert. Danach sei in den Schulen in relativ schnellem Tempo wieder angezogen worden, meint die Ärztin. Diesen nahtlosen Übergang in den Leistungsanspruch hinzubekommen, falle manchen schwer. Dabei sind die Symptome wie Bauchschmerzen oder Kopfweh laut Seeger nicht vorgeschoben oder eingebildet, sondern eine echte körperliche Reaktionen auf die angsteinflößende Situation. Jüngere Kinder zeigen ihre Ängste deutlicher als ältere. Bildrechte: dpa

Während kleine Kinder den Eltern ihre Gefühle deutlicher zeigten, durch klagen, schlechtes Schlafen oder weinen, unterdrückten Jugendliche diese eher. Bei den Älteren äußere sich Schul- und Leistungsangst oftmals dann in den Schulen kurz vor Tests oder Klausuren mit Panikattacken, Herzrasen, Ohnmacht, Übelkeit oder einem Blackout. Manche Jugendliche versuchten auch ihre Furcht vor Klausuren oder schlechten Noten mit übermäßigem Lernen zu kompensieren, ohne sich wichtige Erholungszeiten zu nehmen.

"Angst ist eine ganz starke Emotion. Ich muss als Erwachsener hier in die Verantwortung gehen, weil das Kind dann nicht mehr gut entscheiden kann", erklärt Seeger. Es Zuhause zu lassen, sei der falsche Weg, weil sich dadurch die Symptomatik verschärfe. Solange das Kind im normalen Alltag alles machen kann - sich bewegen, Zähne putzen - und keine Infektanzeichen hat, empfiehlt die Ärztin, den Sohn oder die Tochter auch mit Kopf- oder Bauchschmerzen in die Schule zu schicken.

"Wir alle haben immer irgendwelche körperliche Beschwerden. Und wenn ich Angst habe, ich eine Situation habe, vor der ich aufgeregt bin, dann habe ich Bauchschmerzen, dann ist mir übel, habe ich Kopfschmerzen, bin angespannt", so Seeger. "Wenn ein Kind Angstsymptome zeigt, schätze ich als Erwachsener ein, ob die Situation für das Kind gefährlich ist. Eine Klassenarbeit ist es nicht." Dr. Eva Seeger ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und leitet in diesem Bereich die Ambulanz am Dresdner Uniklinikum. Bildrechte: Uniklinikum Dresden

Ganz wichtig sei, dass Kind zu motivieren, nach wie vor in die Schule zu gehen und Fehlzeiten zu vermeiden, kann Seeger immer wieder nur betonen. Auch sollten Eltern der Schule signalisieren, das Kind nicht zu schnell nach Hause zu schicken. Sonst könne die Angst sich zu einem Vermeidungsverhalten ausbilden und in einer echten Schulphobie enden.

Das sieht Martina Meixner genauso. Die Heil- und Hochbegabtenpädagogin coacht unter anderem Familien in derartigen Lebenslagen. Außerdem hält sie Seminare für Lehrkräfte zum Umgang mit Motivationsverlust, Angst und auffälligem Verhalten bei Schülerinnen und Schülern. Der falsche Weg ist laut ihr, das Kind aus der Schule zu nehmen. "Dann kann aus einer Angst ganz schnell eine Angststörung werden. Ich muss - im Gegenteil das Kind erleben lassen, dass es mit diesem Gefühl umgehen kann", so Meixner.

Wichtig sei ein Sicherungsanker – das können die Eltern sein, ein guter Schulfreund, der auf dem Schulweg für Ablenkung sorgt oder auch bestimmte Entspannungs- und Atemtechniken. Bei den Kleineren könnten Eltern kreativ werden und zum Beispiel ein Anti-Angst-Bonbon oder ein Mutmach-Spray ins Spiel bringen. "So hat das Kind etwas an der Hand, was sofort etwas mit der Angst macht."

Ich muss das Kind erleben lassen, dass es mit diesem Gefühl umgehen kann. Martina Meixner Pädagogin und Supervisorin