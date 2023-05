Der Wunsch, abzunehmen, gehört zu den häufigsten Vorsätzen, die sich Menschen in Deutschland für das neue Jahr vornehmen. Dementsprechend stehen Diäten und Diät-Produkte hoch im Kurs. Insgesamt hatten laut dem Portal Statista im Jahr 2022 in Deutschland über 19 Millionen Personen in Deutschland Interesse an Diäten und Diätprodukten. Doch nicht alle Diäten sind gesund und falsch durchgeführt, bergen sie Gefahren.